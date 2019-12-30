Міністерство соціальної політики має намір боротися зі "схемами на гуманітарці" і не виступає проти бізнесу секонд-хенду.

Про це у Facebook написав заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

“Наше завдання – припинити потік контрабанди, яка завозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Тому що досить часто гуманітарний вантаж використовується не для допомоги людям, а для ухиляння від сплати податків. Тому що гуманітарну допомогу не потрібно розмитнювати! Гуманітарний вантаж – це предмети, які безкоштовно роздаються цільовим категоріям населення чи установам. На ньому ніхто не повинен заробляти і єдина його мета – допомогти тим, хто цього справді потребує”, – зазначив він, підкресливши, що Мінсоцполітики – єдиний орган в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус гуманітарного.

“Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом гуманітарки. Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших радарів. При цьому кількість нужденних фактично не зменшується”, – розказав Олег Коваль.

За його словами, частина цих гуманітарних речей потім продається в магазинах або навіть в бутиках.

Він вважає, що товари, яке завозяться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продаються людям за гроші – є схемою і корупцією.

Щорічно від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн.

“Ось проти цього і спрямована наша ініціатива. ️Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто секонд-хендом. Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, – ми не маємо нічого проти”, – підсумував заступник міністра.