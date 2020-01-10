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Мінсоцполітики скасувало гумдопомогу для 79 організацій

Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.

П’ятниця, 10 січня 2020, 12:10

Про це повідомив прес-центр відомства.

У міністерстві відзначили, що це пов’язано з боротьбою неправомірних схем з отриманням гумдопомоги.

“Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені одержувачі в порушення ст.11 Закону України “Про гуманітарну допомогу” не подали звіти про наявність і розподіл гуманітарної допомоги”, – зазначив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

За його словами, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих одержувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями.

Відзначається, що всього в Єдиному держреєстрі до вищевказаного виключення була 1 тис 416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги.

  • Раніше заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що міністерство соціальної політики працює над пропозиціями щодо заборони ввезення в Україну секонд-хенду.
  • На сайті Офісу президента опублікували петицію з проханням не забороняти секонд-хенди.
Теги: Мінсоцполітики, гумпомощь

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