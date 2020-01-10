Мінсоцполітики скасувало гумдопомогу для 79 організацій

Про це повідомив прес-центр відомства.
У міністерстві відзначили, що це пов’язано з боротьбою неправомірних схем з отриманням гумдопомоги.
“Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені одержувачі в порушення ст.11 Закону України “Про гуманітарну допомогу” не подали звіти про наявність і розподіл гуманітарної допомоги”, – зазначив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.
За його словами, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих одержувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями.
Відзначається, що всього в Єдиному держреєстрі до вищевказаного виключення була 1 тис 416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги.
- Раніше заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що міністерство соціальної політики працює над пропозиціями щодо заборони ввезення в Україну секонд-хенду.
- На сайті Офісу президента опублікували петицію з проханням не забороняти секонд-хенди.