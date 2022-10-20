Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
19 жовтня 2022 року міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та виконувачка обов’язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фуані підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).
Метою меморандуму є розширення спільних проєктів, зокрема щодо удосконалення надання соціальних послуг та цифровізації процесів у соціальній сфері.
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що нові цифрові моделі підтримки у соціальній сфері, які виникнуть у результаті співпраці між Мінсоцполітики та ПРООН в Україні, забезпечать зручні та ефективні сервіси для громадян, а в майбутньому можуть стати прикладом для інших країн.
Натомість виконувачка обов’язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані сказала, що під час широкомасштабної війни є загроза, що найвразливіші верстви суспільства можуть залишитись без уваги та дуже стрімко “провалитися” в соціальну прірву.
“Ми працюватимемо з Міністерством соціальної політики України, щоб цього не сталося. Наші експерти несуть колективний досвід із майже 170 країн, який у поєднанні зі знаннями та досвідом міністерства дасть можливість спільно розробити найкращі рішення з урахуванням поточного контексту в Україні”, – наголосила Манал Фоуані.
Співробітництво Мінсоцполітики та ПРООН на основі укладеного меморандуму відбуватиметься за наступними основними напрямами:
- Посилення системи надання комплексу соціальних послуг на національному та місцевому рівнях, зокрема через надання експертної та технічної підтримки в процесі нормотворчості. Йдеться також про посилення співпраці з надавачами соціальних і реабілітаційних послуг, в тому числі з громадськими організаціями;
- Впровадження знань і навичок для розробки та реалізації політик для цифровізації послуг, орієнтованих на громадян, відповідно до підходу, заснованого на правах людини та гендерному аспекті;
- Створення пакетів клієнтоорієнтованих комплексних соціальних послуг, в тому числі із застосуванням цифрових технологій, побудованих навколо життєвих ситуацій.
Довідка. Програма розвитку ООН (ПРООН) — агентство в структурі ООН, створене на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об’єднання розширеної програми технічної допомоги ООН і спеціального фонду. Ціллю ПРООН є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.
- З 1 жовтня Мінсоцполітики впровадило в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), метою якої є зробити можливим отримання внутрішньо переміщеними особами соціальних послуг за місцем перебування.
- Громадяни України, які безоплатно прихистили переселенців (ВПО), можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Для виплати власник житла має зробити кілька кроків.