Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

19 жовтня 2022 року міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та виконувачка обов’язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фуані підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Метою меморандуму є розширення спільних проєктів, зокрема щодо удосконалення надання соціальних послуг та цифровізації процесів у соціальній сфері.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що нові цифрові моделі підтримки у соціальній сфері, які виникнуть у результаті співпраці між Мінсоцполітики та ПРООН в Україні, забезпечать зручні та ефективні сервіси для громадян, а в майбутньому можуть стати прикладом для інших країн.

Натомість виконувачка обов’язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані сказала, що під час широкомасштабної війни є загроза, що найвразливіші верстви суспільства можуть залишитись без уваги та дуже стрімко “провалитися” в соціальну прірву.

“Ми працюватимемо з Міністерством соціальної політики України, щоб цього не сталося. Наші експерти несуть колективний досвід із майже 170 країн, який у поєднанні зі знаннями та досвідом міністерства дасть можливість спільно розробити найкращі рішення з урахуванням поточного контексту в Україні”, – наголосила Манал Фоуані.

Співробітництво Мінсоцполітики та ПРООН на основі укладеного меморандуму відбуватиметься за наступними основними напрямами:

Посилення системи надання комплексу соціальних послуг на національному та місцевому рівнях, зокрема через надання експертної та технічної підтримки в процесі нормотворчості. Йдеться також про посилення співпраці з надавачами соціальних і реабілітаційних послуг, в тому числі з громадськими організаціями;

Впровадження знань і навичок для розробки та реалізації політик для цифровізації послуг, орієнтованих на громадян, відповідно до підходу, заснованого на правах людини та гендерному аспекті;

Створення пакетів клієнтоорієнтованих комплексних соціальних послуг, в тому числі із застосуванням цифрових технологій, побудованих навколо життєвих ситуацій.

Довідка. Програма розвитку ООН (ПРООН) — агентство в структурі ООН, створене на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об’єднання розширеної програми технічної допомоги ООН і спеціального фонду. Ціллю ПРООН є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.