Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Згідно зі змінами, закордонним компаніям забороняється постачати компоненти компанії Huawei, якщо вони одночасно використовують американське ПО в своїй роботі.

Поправки заблокували постачання напівпровідників Huawei без ліцензії влади США.

Міністр Торгівлі США Уілбур Росс пояснив, що посилення введені через те, що філії Huawei пристосувалися обходити обмеження. Росс вважає, що Huawei таким чином шкодить нацбезпеці США, використовуючи при цьому американські технології.

Нагадаємо, влада США почала блокаду Huawei в травні 2019 року, коли компанію внесли в “чорний список” Мінторгу США. В результаті санкцій, американські не можуть працювати з Huawei за винятком окремих випадків.