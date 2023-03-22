Про це інформує пресслужба Мінцифри у Facebook.
У відомстві пояснили, що побудова цифрового суспільства — один із головних напрямів роботи Лісабонської ради. Це потужний аналітичний центр та політична мережа, яка об’єднала політиків та громадських діячів з усієї Європи.
Це чотирирічна ініціатива 21-го партнера з бюджетом 12 млн євро, яка фінансується програмою цифрової Європи та координується Лісабонською радою.
У Мінцифрі зазначили, що завдяки підписаному меморандуму, в перспективі Україна зможе брати участь у пілотних проєктах інкубатора. Це дозволить використовувати досвід України та продукти, зокрема “Дію”, щоб спільно з європейськими колегами розробляти цифрові послуги та документи. А також дізнатися про європейський цифровий досвід.
Нагадаємо, що Європейський союз планує виділити 17,4 мільйона євро на цифрові трансформації в Україні.
Відтак, Європейський союз допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в межах проєкту “Цифрова трансформація для України” виділять 17,4 млн євро.
Зазначено, що фінансування спрямоване на:
- розвиток цифрових послуг та застосунку “Дія”;
- покращенням обміну даними між реєстрами та держустановами;
- розвиток інфраструктури електронної ідентифікації;
- вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.
Проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором та допомагає впроваджувати е-послуги.
- 15 українських стартапів поїдуть на щорічну конференцію Startup Grind Global 2023 у Кремнієву долину.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України, що допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати близько 650 тисяч доларів допомоги для формування підходу до запровадження аналога застосунку “Дія” в інших країнах.