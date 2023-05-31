Мінцифри та Nokia запускають пілотний проєкт у прифронтових містах для оновлення телеком-обладнання й переходу на енергонезалежні інтернет-мережі.

Джерело: пресслужба Мінцифри, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Зазначено, що в деокупованих містах через щоденні обстріли навіть уламок, що зачепив інтернет-кабель на стовпі, може на години залишити людей без зв’язку. 20% України були під окупацією. І потребують повного відновлення телеком-інфраструктури.

“Саме тому команда Мінцифри модернізуватиме інтернет-мережі спільно з Nokia. Плануємо оновити телеком-обладнання та перейти на енергонезалежні інтернет-мережі — більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. А замість опор прокладатимемо кабель під землею”, – йдеться в дописі.

Перша область, у якій планується розгорнути проєкт, – Херсонська. Одне із сіл – Посад-Покровське, куди нещодавно їздила команда Мінцифри та Nokia. Там із засобів звʼязку є лише Starlink поблизу селищної ради.

На першому етапі буде проведено оцінку та аналіз руйнувань. Далі – проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання. Після пілотного запуску планується масштабування ініціативи на інші області, які постраждали від російських обстрілів.

“Дякую Nokia, що першою долучилася до проєкту. А також за системну підтримку зв’язку в Україні. Раніше компанія передала 5000 Wi-Fi-роутерів. Вони допомагають школярам продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог”, – написав Федоров.

Як повідомляли #Букви, за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж, а це близько 3 тисяч базових станцій. 1800 із них уже відновили роботу, і близько 500 населених пунктів – знову зі зв’язком.

Загалом, за оцінкою Світового банку, потрібно понад 2,2 млрд доларів, щоб відновити повноцінну інфраструктуру й повернути телеком-галузь до довоєнного стану.

“Наразі команда Мінцифри працює над проєктами, щоб швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах і повертати зв’язок на деокуповані території”, – зазначив Михайло Федоров.