Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбувся захід Diia Reels, де міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та віцеканцлер з цифрового розвитку Луукас Крістіян Ільвес представили естонський державний застосунок mRiik, створений на базі української "Дії".

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак естонська делегація презентувала застосунок mRiik, створений на базі “Дії”. Під час співпраці з естонськими колегами команда “Дії” поділилися кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. З лютого mRiik буде доступним для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині 2023 року.

Віцеканцлер з цифрового розвитку Луукас Крістіян Ільвес зазначив, що Естонія майже десять років робить внесок у розвиток цифрової держави України, а за останні кілька років українське рішення m-state “Дія” стало найкращим у світі.

“Ми раді, що у співпраці з Управлінням інформаційних систем та Державним підприємством “Дія” незабаром зможемо представити національний мобільний застосунок Естонії, побудований на технічних компонентах і дизайні “Дії”, – сказав Луукас Крістіян Ільвес.

Крім того, під час заходу Diia Reels команда Мінцифри поділилася результатами цифрової трансформації під час повномасштабної війни, а також презентувала оновлення екосистеми “Дії”.

Під час виступу Михайло Федоров зазначив, що цифрова інфраструктура розвинена на такому рівні, який дозволяє державі безперервно продовжувати працювати навіть під час повномасштабної війни.

Також міністр додав, що команді Мінцифри вдалося адаптувати “Дію” під виклики воєнного часу, і зараз це – найзручніший, а часом і єдиний інструмент для надання державних послуг. За його словами, зараз застосунок виходить на міжнародний рівень і найбільш “діджитальна” країна – Естонія – вивчає український досвід і запускає власний застосунок на базі української “Дії”.

“Український продукт стає цікавим для експорту, і ми зробимо все можливе, щоб якомога більше країн зробили отримання держпослуг швидким та зручним”, – підсумував Михайло Федоров.