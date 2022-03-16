Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації
У Мінцифри додали, що вторгнення Росії в Україну сталося із порушенням всіх міжнародних норм. За 21 день війни наша країна зазнала втрат як людських життів, так й інфраструктури.
“За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі”, – йдеться у повідомленні.
Вебпортал передбачає завантаження фото- та відеоматеріалів злочинів РФ. Серед них:
- бойових дій ворога у вашому регіоні;
- насилля;
- пошкодження об’єктів інфраструктури;
- диверсій тощо.
Мінцифри наголошує, що більша кількість доказів значніше поглибить покарання агресора. Зокрема наявні докази агресії та порушення міжнародних норм наблизить перемогу та поверне справедливість. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
- Нагадаємо, медики полку “Азов” у відеозверненні закликали деблокувати Маріуполь, аби була можливість привезти до міста медикаменти, евакуювати поранених та поховати загиблих. #Букви наводить повну розшифровку тексту звернення медиків.
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