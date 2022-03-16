У Мінцифри додали, що вторгнення Росії в Україну сталося із порушенням всіх міжнародних норм. За 21 день війни наша країна зазнала втрат як людських життів, так й інфраструктури.

“За все це ворог мусить бути покараним та відповідальним. Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі”, – йдеться у повідомленні.

Вебпортал передбачає завантаження фото- та відеоматеріалів злочинів РФ. Серед них:

бойових дій ворога у вашому регіоні;

насилля;

пошкодження об’єктів інфраструктури;

диверсій тощо.

Мінцифри наголошує, що більша кількість доказів значніше поглибить покарання агресора. Зокрема наявні докази агресії та порушення міжнародних норм наблизить перемогу та поверне справедливість. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.