Міністерство цифрової трансформації заявило #Буквам, що не володіє жодною інформацією стосовно радників очільника міністерства

Про це повідомляють #Букви.

#Букви звернулися з запитом до міністерства цифрової трансформації стосовно Яніки Мерило, яка з жовтня 2019 року обіймає посаду радниці міністра цифрової трансформації України.

Мерило сама зазначила, що є помічницею віцепрем’єрміністра й очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова:

Однак, на сайті Міністерства відсутні будь-які згадки про її діяльність на посаді радниці міністра, а також досягнуті результати. #Букви звернулися до Міністерства цифрової трансформації з такими питаннями: Які обов’язки покладено на Яніку Мерило на посаді радниці міністра цифрової трансформації України? Яких результатів було досягнуто Міністерством у сфері її діяльності за період перебування на займаній посаді? Який розмір заробітної плати Яніки Мерило на посаді радниці міністра цифрової трансформації України?

У Міністерстві надали #Буквам відповідь, згідно з якою радники віцепрем’єрміністра призначаються Секретаріатом Кабміну. І що міністерство не володіє даними про радників міністра Федорова.