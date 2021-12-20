Про це повідомляють #Букви.
#Букви звернулися з запитом до міністерства цифрової трансформації стосовно Яніки Мерило, яка з жовтня 2019 року обіймає посаду радниці міністра цифрової трансформації України.
Мерило сама зазначила, що є помічницею віцепрем’єрміністра й очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова:
Однак, на сайті Міністерства відсутні будь-які згадки про її діяльність на посаді радниці міністра, а також досягнуті результати.
#Букви звернулися до Міністерства цифрової трансформації з такими питаннями:
- Які обов’язки покладено на Яніку Мерило на посаді радниці міністра цифрової трансформації України?
- Яких результатів було досягнуто Міністерством у сфері її діяльності за період перебування на займаній посаді?
- Який розмір заробітної плати Яніки Мерило на посаді радниці міністра цифрової трансформації України?
У Міністерстві надали #Буквам відповідь, згідно з якою радники віцепрем’єрміністра призначаються Секретаріатом Кабміну. І що міністерство не володіє даними про радників міністра Федорова.
- Нагадаємо, розробник фейкового застосунку “Дія” для продажу підроблених COVID-сертифікатів зараз є радником на громадських засадах міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.