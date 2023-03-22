Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з Лісабонською радою, завдяки якому Україна зможе працювати над технологічними рішеннями разом із європейськими державами та приєднатися до інкубатора Govtech4all.

Про це інформує пресслужба Мінцифри у Facebook.

У відомстві пояснили, що побудова цифрового суспільства – один із головних напрямів роботи Лісабонської ради. Це потужний аналітичний центр та політична мережа, яка об’єднала політиків та громадських діячів з усієї Європи.

Це чотирирічна ініціатива 21-го партнера з бюджетом 12 млн євро, яка фінансується програмою цифрової Європи та координується Лісабонською радою.

У Мінцифрі зазначили, що завдяки підписаному меморандуму, в перспективі Україна зможе брати участь у пілотних проєктах інкубатора. Це дозволить використовувати досвід України та продукти, зокрема “Дію”, щоб спільно з європейськими колегами розробляти цифрові послуги та документи. А також дізнатися про європейський цифровий досвід.

Нагадаємо, що Європейський союз планує виділити 17,4 мільйона євро на цифрові трансформації в Україні.

Відтак, Європейський союз допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в межах проєкту “Цифрова трансформація для України” виділять 17,4 млн євро.

Зазначено, що фінансування спрямоване на:

розвиток цифрових послуг та застосунку “Дія”;

покращенням обміну даними між реєстрами та держустановами;

розвиток інфраструктури електронної ідентифікації;

вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.

Проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором та допомагає впроваджувати е-послуги.