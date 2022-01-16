Українців попередили про можливі фейкові новини після кібератаки на урядові сайти. Вони можуть стосуватися нібито "зливу" особистих даних та вразливості критичної інформаційної інфраструктури.

Про таке повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Служба безпеки України зазначає, що після хакерської атаки на державні органи, попередньо відомо, що витоку особистих даних не було. Додамо, що “Дія” не зберігає персональні дані українців. Застосунок є “мостом” між інформацією з держреєстрів та користувачем, а всі дані розміщені у відповідних реєстрах.

Спецслужба вивчає причетність російських та білоруських хакерів до нападу. Останніх підозрюють після заяви Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Міністерство цифрової трансформації вважає, що кібератака є елементом гібридної агресії Росії. Міністерство додало, що за планами такий крок мав підірвати довіру до уряду та дестабілізувати настрої у суспільстві.