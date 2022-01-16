Про таке повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Служба безпеки України зазначає, що після хакерської атаки на державні органи, попередньо відомо, що витоку особистих даних не було. Додамо, що “Дія” не зберігає персональні дані українців. Застосунок є “мостом” між інформацією з держреєстрів та користувачем, а всі дані розміщені у відповідних реєстрах.
Спецслужба вивчає причетність російських та білоруських хакерів до нападу. Останніх підозрюють після заяви Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Міністерство цифрової трансформації вважає, що кібератака є елементом гібридної агресії Росії. Міністерство додало, що за планами такий крок мав підірвати довіру до уряду та дестабілізувати настрої у суспільстві.
“Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про “злив” персональних даних українців”, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що за результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією.
- Американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- У компанії Microsoft розповіли про перші результати свого розслідування кібератаки, яка в ніч на 14 січня паралізувала багато українських урядових сайтів.
- США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни. Такий крок зробили через побоювання кібератак з боку Росії.