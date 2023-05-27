Україна та НАТО започаткували Діалог з інновацій високого рівня між Україною та НАТО, а також обговорили подальшу співпрацю у сфері технологій та оборонних інновацій.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Це відбулося під час зустрічі у Брюсселі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та заступника генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девіда ван Віла.

У відомстві пояснили, що під час повномасштабної війни світ відкрив Україну як технологічну та інноваційну державу. І зараз Україна залишається ідеальним майданчиком для тестування та розробки найкращих defense-tech рішень. Саме тому НАТО зацікавлені у співпраці з Україною і вже розглядають можливості для підтримки українських військових продуктів. Зокрема, розробок defense tech кластеру Brave1.

Уже зараз Мінцифри та НАТО розпочнуть роботу за двома напрямами: експертна підтримка НАТО українських рішень подвійного призначення та пошук способів фінансування українських інновацій, які принесуть користь Україні та Альянсу.

Також у 2022 році Альянс започаткував Фонд інновацій НАТО для розвитку технологій. Фонд планує інвестувати 1 мільярд євро в стартапи, які розробляють технології подвійного призначення, що є пріоритетними для НАТО. Він розпочинає активну роботу вже цього року.

Крім того, Україна вже має спільні напрацювання з НАТО. Система ситуаційної обізнаності Delta, яка відображає поле бою в реальному часі, була створена в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

Під час зустрічі Михайло Федоров та Девід ван Віл підбили підсумки досягнень у межах програми НАТО “Наука заради миру та безпеки” (SPS). 3 2014 року Україна – найактивніший учасник цієї програми Альянсу: українські науковці зараз очолюють понад 20 ініціатив у межах SPS.

“Очікуємо на закріплення домовленостей у напрямі інновацій за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні на рівні глав держав та урядів Альянсу”, – зауважили у Міністерстві цифрової трансформації України.