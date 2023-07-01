Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія намагається залишити українців без зв’язку та інтернету. Окупанти зруйнували й пошкодили чверть усіх мереж та понад 3000 базових станцій мобільних операторів.
Одна з головних задач Мінцифри — забезпечити високоякісним покриттям кожен куточок України.
“Один із головних пріоритетів України — відновити зв’язок, де це необхідно. А також створити умови, щоб мобільні оператори й інтернет-провайдери могли швидко відбудовувати телеком-інфраструктуру”, – зазначили у відомстві.
З 1 вересня Міністерство цифрової трансформації стане центральним держорганом у телеком-сфері. Повноваження міністерству передасть Держспецзв’язку, натомість у відомстві зосередяться на питаннях захисту критичної інфраструктури.
Як головний державний орган у телеком-галузі, Мінцифра:
- сприятиме відновленню інтернету і зв’язку після деокупації;
- прискорюватиме відбудову зруйнованих мереж;
- розширюватиме покриття швидкісним інтернетом та мобільним зв’язком;
- впроваджуватиме 5G та нові технології для покращення якості послуг;
- працюватиме над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС;
- спрощуватиме ведення телеком-бізнесу;
- бронюватиме працівників телеком-компаній.
“Продовжуємо діяти, щоб українці були на зв’язку з близькими та мали можливість дистанційно працювати, навчатися і дізнаватися новини будь-де навіть у воєнний час”, – резюмували у міністерстві.
- Протягом двох років мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих захисників. Для цього треба звернутися до компаній із відповідною заявкою.
- Міністерство цифрової трансформації України та транснаціональна корпорація Cisco, яка є одним із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, підписали меморандум про співпрацю.
- Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації.