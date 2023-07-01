Кабінет міністрів України підтримав розширення повноважень Мінцифри. Відтак, відомство стане центральним держорганом у телеком-сфері, що дозволить ефективніше розвивати зв’язок та інтернет в Україні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія намагається залишити українців без зв’язку та інтернету. Окупанти зруйнували й пошкодили чверть усіх мереж та понад 3000 базових станцій мобільних операторів.

Одна з головних задач Мінцифри — забезпечити високоякісним покриттям кожен куточок України.

“Один із головних пріоритетів України — відновити зв’язок, де це необхідно. А також створити умови, щоб мобільні оператори й інтернет-провайдери могли швидко відбудовувати телеком-інфраструктуру”, – зазначили у відомстві.

З 1 вересня Міністерство цифрової трансформації стане центральним держорганом у телеком-сфері. Повноваження міністерству передасть Держспецзв’язку, натомість у відомстві зосередяться на питаннях захисту критичної інфраструктури.

Як головний державний орган у телеком-галузі, Мінцифра:

сприятиме відновленню інтернету і зв’язку після деокупації;

прискорюватиме відбудову зруйнованих мереж;

розширюватиме покриття швидкісним інтернетом та мобільним зв’язком;

впроваджуватиме 5G та нові технології для покращення якості послуг;

працюватиме над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС;

спрощуватиме ведення телеком-бізнесу;

бронюватиме працівників телеком-компаній.

“Продовжуємо діяти, щоб українці були на зв’язку з близькими та мали можливість дистанційно працювати, навчатися і дізнаватися новини будь-де навіть у воєнний час”, – резюмували у міністерстві.