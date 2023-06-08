Міністерство цифрової трансформації України спільно з "Укрзалізницею" тестують "Старлінки" у потягах, аби пасажири мали доступ до якісного інтернету та зв’язку.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

“Працюємо, щоб в українських потягах працював якісний інтернет та зв’язок. Про необхідність доступу до мережі говорять 99% пасажирів. Розв’язувати цю проблему допоможуть “Старлінки”, – розповіли у відомстві.

Мінцифри разом з “Укрзалізницею” вже тестують використання терміналів на потязі Інтерсіті+. Він курсує всією Україною, щоб тест був максимально повним. Ще кілька десятків “Старлінків” працюють на потягах, що виконують дипломатичні рейси.

Перші результати тесту показали, що найкраще “Старлінки” працюють у поєднанні з мережами LTE. Така модель дозволить забезпечити потяги якісним зв’язком протягом 97% шляху. У відомстві зазначили, що планується обладнати “Старлінками” 16 потягів Інтерсіті+.

“Тож зовсім скоро ви зможете працювати, навчатися чи користуватися соцмережами протягом усієї подорожі залізницею”, – резюмували у міністерстві.