Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
“Працюємо, щоб в українських потягах працював якісний інтернет та зв’язок. Про необхідність доступу до мережі говорять 99% пасажирів. Розв’язувати цю проблему допоможуть “Старлінки”, – розповіли у відомстві.
Мінцифри разом з “Укрзалізницею” вже тестують використання терміналів на потязі Інтерсіті+. Він курсує всією Україною, щоб тест був максимально повним. Ще кілька десятків “Старлінків” працюють на потягах, що виконують дипломатичні рейси.
Перші результати тесту показали, що найкраще “Старлінки” працюють у поєднанні з мережами LTE. Така модель дозволить забезпечити потяги якісним зв’язком протягом 97% шляху. У відомстві зазначили, що планується обладнати “Старлінками” 16 потягів Інтерсіті+.
“Тож зовсім скоро ви зможете працювати, навчатися чи користуватися соцмережами протягом усієї подорожі залізницею”, – резюмували у міністерстві.
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