Мінцифри та фандрейзингова платформа United24 запустили в продаж останній наклад браслетів з металу "Азовсталі".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У повідомленні нагадали, що це браслети, які виготовили з 17-метрових літер “Вірю в ЗСУ”, останньої довоєнної партії заводу “Азовсталь”.

Прибуток від продажів направлять на формування флоту морських дронів, що має захистити українські міста та акваторії українських морів від російських крилатих ракет.

Браслет коштує 1500 гривень, його можна замовити на сайті United24. Також у Мінцифри додали, що з’явилася функція доставлення за кордон.

ДОВІДКА: United24 презентувала проєкт “Азовсталь. Символ незламності”. З останньої довоєнної партії металу заводу виготовили браслети задля збору коштів для закупівлі дронів.

У 2022 році “Азовсталь” стала місцем, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

“Слово “Азовсталь” із власної назви заводу перетворилося на загальну назву – символ мужності та сили духу всього українського народу.