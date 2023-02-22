Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю dev.ua.

Повідомляється, що Мінцифри звернеться з офіційним листом до компаній Sony, Microsoft та Valve з проханням “повної заборони продажу цифрових версій цієї гри на території України”.

“Так само ми закликаємо обмежити розповсюдження цієї гри в інших країнах через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передачі їх третім особам у Росії, а також потенційне використання грошей, залучених з купівель гри, на ведення війни проти України”, – наголосив заступник міністра.

Крім того, він додав, що, відповідно до висвітленої у ЗМІ інформації, розробка гри відбувалася на гроші, які мають походження з російських підприємств і банків, що потрапили під санкції, і є системно важливими для російського уряду.

Борняков закликав всіх користувачів ігнорувати цю гру. “Хочемо наголосити також для західної аудиторії, що розробники гри не вийшли з публічною заявою про засудження путінського режиму та кривавої війни, яку Росія розв’язала проти України”, – резюмував він.

Довідка: “Atomic Heart” – це відеогра, дія якої відбувається в альтернативному СРСР. У ході гри головний герой обстежує підприємство, захоплене несправними роботами. Гра включає в себе битви з видом від першої особи; протягом гри персонаж може знаходити і конструювати різноманітну зброю. За словами генерального директора Mundfish Роберта Багратуні, ігровий світ відтворює “весь Радянський Союз, широке коло” від Арктики на півночі до Алтайських гір на півдні; локації гри, такі як підземні та надземні об’єкти, розкидані по карті і пов’язані залізницями. Спонсором гри став “Газпром”.