У COVID-сертифікаті назви вакцин, які вводили українцям, вказуватимуть такими, як їх схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Про це йдеться у відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит #Букв.

Зокрема, на початку липня депутат з Одещини Петро Обухов заявив у Facebook, що отримав сертифікат вакцинації у застосунку Дія. Однак у документі засвідчено факт вакцинації препаратом Vaxzevria від AstraZeneca AB. Хоча, Обухов стверджує, що йому кололи вакцину CoviShield від Serum Institute of India.

В Мінцифри прокоментували цю ситуацію так:

“У межах бета-тесту в усіх сертифікатах відображатиметься нова назва цього продукту відповідно до того, як вона зареєстрована у ВООЗ. Відносно закупівель вакцин та проходження процедур визнання — політику в цій сфері формує Міністерство охорони здоров’я України, а не Мінцифра”.

Наголошується, що Мінцифра, яка працює над технічною частиною впровадження послуги, “докладає неймовірних зусиль, щоб COVID-сертифікати технічно були розроблені, а громадяни України могли подорожувати без перешкод”.

Covishield vs. Vaxzevria

Препарат Covishield станом на 2 липня не лише не схвалений європейським регулятором EMA, а навіть не знаходиться на етапі розгляду.

Водночас Vaxzevria (європейська та південнокорейська AstraZeneca) отримала умовний дозвіл на продаж на території ЄС ще пів року тому.

З 1 липня в ЄС почали запроваджувати сертифікати вакцинації. Місяцем раніше сім держав-членів ЄС (Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща) почали видавати COVID-паспорти в тестовому режимі.

Програма паспортів вакцинації Євросоюзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку, якщо вони повністю щеплені однією з чотирьох вакцин західного виробництва, схвалених ЕМА.

Також 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.

Згідно з офіційними даними на сайті EMA, в ЄС схвалено такі вакцини:

препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria;

вакцина від американської компанії Moderna;

препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;

вакцина від Johnson&Johnson.

Саме в цьому і полягає та сама “велика різниця”: щеплення Vaxzevria від AstraZeneca надає можливість потрапити до ЄС, а Covishield — ні.

Оскільки рішення Ради ЄС мають рекомендаційний характер, кожна країна сама вирішує, яких громадян пускати до себе. Днями заборону на в’їзд до Нідерландів з будь-якою метою було скасовано для щеплених українців. На сайті уряду Нідерландів зазначено, що схвалено щеплення такими вакцинами (препарати, що використовуються в Україні, виділено жирним шрифтом):

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

AstraZeneca EU (Vaxzevria)

Johnson & Johnson (Janssen)

Moderna (Spikevax)

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)

Serum Institute of India (Covishield)

Sinopharm BIBP

Sinovac (CoronaVac)

Зверніть увагу, що Нідерланди враховують щеплення вакциною Covishield, однак чітко розмежовують препарати Vaxzevria і вакцину від Serum Institute of India.

Австрія приймає і громадян, що не були щеплені, але їм доведеться реєструватися і двічі естуватися на коронавірус, провести від 5 днів на самоізоляції. Натомість для щеплених іноземців немає вимог щодо карантину і реєстрації. Список схвалених вакцин аналогічний до нідерландського: щеплення Covishield зараховують, але і в австрійському переліку цей препарат і вакцина від AstraZeneca позначені окремо.

Естонія теж пускає щеплених Covishield. В’їзд до Естонії для громадян країн, що не є членами ЄС, дозволений, якщо вони були щеплені за правилами своєї країни.

Каменем спотикання лишається схвалення європейським регулятором. Керівництво виробника вакцини Covishield обіцяє “на топрівні” розв’язати проблему з невизнанням в ЄС сертифікатів щеплення цим препаратом, як оголосив гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла. Однак про будь-які чіткі терміни та гарантії схвалення препарату в ЄС поки не йдеться.