Про це йдеться у відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит #Букв.
Зокрема, на початку липня депутат з Одещини Петро Обухов заявив у Facebook, що отримав сертифікат вакцинації у застосунку Дія. Однак у документі засвідчено факт вакцинації препаратом Vaxzevria від AstraZeneca AB. Хоча, Обухов стверджує, що йому кололи вакцину CoviShield від Serum Institute of India.
В Мінцифри прокоментували цю ситуацію так:
“У межах бета-тесту в усіх сертифікатах відображатиметься нова назва цього продукту відповідно до того, як вона зареєстрована у ВООЗ. Відносно закупівель вакцин та проходження процедур визнання — політику в цій сфері формує Міністерство охорони здоров’я України, а не Мінцифра”.
Наголошується, що Мінцифра, яка працює над технічною частиною впровадження послуги, “докладає неймовірних зусиль, щоб COVID-сертифікати технічно були розроблені, а громадяни України могли подорожувати без перешкод”.
Covishield vs. Vaxzevria
Препарат Covishield станом на 2 липня не лише не схвалений європейським регулятором EMA, а навіть не знаходиться на етапі розгляду.
Водночас Vaxzevria (європейська та південнокорейська AstraZeneca) отримала умовний дозвіл на продаж на території ЄС ще пів року тому.
З 1 липня в ЄС почали запроваджувати сертифікати вакцинації. Місяцем раніше сім держав-членів ЄС (Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща) почали видавати COVID-паспорти в тестовому режимі.
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Програма паспортів вакцинації Євросоюзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку, якщо вони повністю щеплені однією з чотирьох вакцин західного виробництва, схвалених ЕМА.
Також 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
Згідно з офіційними даними на сайті EMA, в ЄС схвалено такі вакцини:
- препарат від AstraZeneca, відомий як Vaxzevria;
- вакцина від американської компанії Moderna;
- препарат Comirnaty, який розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer;
- вакцина від Johnson&Johnson.
Саме в цьому і полягає та сама “велика різниця”: щеплення Vaxzevria від AstraZeneca надає можливість потрапити до ЄС, а Covishield — ні.
Оскільки рішення Ради ЄС мають рекомендаційний характер, кожна країна сама вирішує, яких громадян пускати до себе. Днями заборону на в’їзд до Нідерландів з будь-якою метою було скасовано для щеплених українців. На сайті уряду Нідерландів зазначено, що схвалено щеплення такими вакцинами (препарати, що використовуються в Україні, виділено жирним шрифтом):
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
- AstraZeneca EU (Vaxzevria)
- Johnson & Johnson (Janssen)
- Moderna (Spikevax)
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)
- Serum Institute of India (Covishield)
- Sinopharm BIBP
- Sinovac (CoronaVac)
Зверніть увагу, що Нідерланди враховують щеплення вакциною Covishield, однак чітко розмежовують препарати Vaxzevria і вакцину від Serum Institute of India.
Австрія приймає і громадян, що не були щеплені, але їм доведеться реєструватися і двічі естуватися на коронавірус, провести від 5 днів на самоізоляції. Натомість для щеплених іноземців немає вимог щодо карантину і реєстрації. Список схвалених вакцин аналогічний до нідерландського: щеплення Covishield зараховують, але і в австрійському переліку цей препарат і вакцина від AstraZeneca позначені окремо.
Естонія теж пускає щеплених Covishield. В’їзд до Естонії для громадян країн, що не є членами ЄС, дозволений, якщо вони були щеплені за правилами своєї країни.
Каменем спотикання лишається схвалення європейським регулятором. Керівництво виробника вакцини Covishield обіцяє “на топрівні” розв’язати проблему з невизнанням в ЄС сертифікатів щеплення цим препаратом, як оголосив гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла. Однак про будь-які чіткі терміни та гарантії схвалення препарату в ЄС поки не йдеться.
- Як відомо, вакциною Covishield також щеплюють українців. Це був перший препарат проти COVID-19, який отримала Україна для щеплення громадян.
- На сайті Міністерства охорони здоров’я України, присвяченому вакцинації проти коронавірусу (vaccination.covid19.gov.ua) AstraZeneca й Covishield ідентифіковані як “одна вакцина”.