Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У відомстві зазначають, що світ має знати, чим живе Україна, якою ціною бореться за незалежність та за свою землю з російськими загарбниками. На якій вирощується зерно, з якого потім готують круасани у Франції, пасту в Італії або печуть хліб у країнах Африки.
“Якою є Україна? Такою, що зупинить голіруч танки загарбників. Що подолає тисячі кілометрів, аби доставити гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Такою, що за три дні здатна зібрати на три безпілотні літальні апарати “Байрактар” для українських захисників. Або такою, що ладна йти у вогонь, аби зупинити пожежу на полі пшениці”, – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Також у Міністерстві цифрової трансформації наголосили на тому, що вже починається робота над створенням нового цифрового медіа, яке зможе показати світові справжню Україну. Її культуру, історію, бізнес, технології, армію та народ.
Зараз міністерство набирає у команду: журналістів, копірайтерів, редакторів, блогерів, моушн-дизайнерів, експертів та інфлюенсерів. Саме тому кожен охочий може долучитися до реалізації цього проєкту.
- Раніше повідомлялося про те, що Міністерство цифрової трансформації України запроваджує проєкт IT Generation для того, щоб українці могли здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту.
- Для того, щоб посилити українську армію та зберегти життя військових, Генштаб ЗСУ, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 розпочинають проєкт “Армія дронів”;
- Також у червні стало відомо про те, що програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.