Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначають, що світ має знати, чим живе Україна, якою ціною бореться за незалежність та за свою землю з російськими загарбниками. На якій вирощується зерно, з якого потім готують круасани у Франції, пасту в Італії або печуть хліб у країнах Африки.

“Якою є Україна? Такою, що зупинить голіруч танки загарбників. Що подолає тисячі кілометрів, аби доставити гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Такою, що за три дні здатна зібрати на три безпілотні літальні апарати “Байрактар” для українських захисників. Або такою, що ладна йти у вогонь, аби зупинити пожежу на полі пшениці”, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Також у Міністерстві цифрової трансформації наголосили на тому, що вже починається робота над створенням нового цифрового медіа, яке зможе показати світові справжню Україну. Її культуру, історію, бізнес, технології, армію та народ.

Зараз міністерство набирає у команду: журналістів, копірайтерів, редакторів, блогерів, моушн-дизайнерів, експертів та інфлюенсерів. Саме тому кожен охочий може долучитися до реалізації цього проєкту.