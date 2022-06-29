Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ІТ Generation – це проєкт Міністерства цифрової трансформації разом із партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером. У межах проєкту таланти з будь-якої частини України зможуть безоплатно отримати професію у сфері IT.
Проєкт буде реалізовуватися у декілька етапів. У липні буде окремо оголошено набір шкіл на цю програму. А вже у серпні українці зможуть подати заявку на програму та розпочати навчання.
Серед програм представлено 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо. Будь-яку з них можна буде обрати для вивчення.
Подати заявки зможуть громадяни України віком від 21 до 60 років, які не мають формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ.
Цей проєкту надасть можливість 60 тисячам українцям опанувати нову професію в IT.
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