Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram, Мінцифри.

“Через повномасштабне вторгнення РФ мільйони українців покинули свої домівки, закрили бізнес або змінили роботу. Тільки за офіційними даними, в Україні зареєстровані майже 5 млн вимушених переселенців. За міжнародними оцінками, їх ще більше — близько 7 млн осіб. Саме тому проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта. Тут можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на платформі можна буде пройти повний цикл здобуття професії від проходження профорієнтованого тесту до отримання сертифікату та роботи у своєму регіоні.

На платформі — сотні освітніх серіалів, які допоможуть швидко опанувати нову професію. Вивчитися на графічного дизайнера або баристу, проєктного менеджера або пекаря. Серіали безоплатні та доступні для кожного.

“Від реєстрації на Дія.Освіта до нової професії всього кілька кроків. Складаєте тест, що допомагає визначитися з напрямом, — отримуєте рекомендації щодо професії, яка підходить для вас найбільше. Навчаєтеся на освітніх серіалах. Проходите симулятори, що дозволяють на реальних кейсах перевірити свої навички. Потім отримуєте сертифікат та знаходите вакансію у своєму регіоні. І це все на одній платформі”, – пояснив Федоров.