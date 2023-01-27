Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Учасники проєкту презентуватимуть бізнес-ідеї міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та головному редактору AIN.UA Іллі Кабачинському у ліфті Кабінету міністрів. На все про все матимуть одну хвилину. Це час підйому з другого поверху на десятий.
“Ми перетворимо Кабінет міністрів на Кабінет стартапів. А ліфт, яким я кожного дня підіймаюся на роботу, – стане майданчиком для пітчингу крутих ідей. Я вірю, що Україна може стати країною стартапів”, – зазначив Михайло Федоров.
А також додав, що завдяки роботі Фонду розвитку інновацій українські стартапери можуть реалізовувати нові проєкти й створювати революційні продукти. За його словами, потенціал розвитку набагато більший, особливо у сфері military-tech-проєктів.
У відомстві розповіли, що Фонд розвитку інновацій обрав проєкти, які цього року отримають гранти на розвиток. Саме вони мали змогу презентувати свої ідеї Михайлу Федорову та Іллі Кабачинському. А також отримати експертні поради.
У пілотному випуску свої ідеї презентували три стартапи:
- DrillApp – мобільний застосунок для тренувань з тактичної стрільби та самооборони. Він має повноцінний курс вправ та уроків з інтерактивними інструментами для відстеження прогресу. Застосунок дозволяє тренуватися незалежно від місця перебування та часу;
- ТОР – запатентований навчальний комплекс на базі пристроїв віртуальної реальності. Застосунок дозволяє моделювати різноманітні сценарії у середовищі віртуальної реальності для тактичної, фізичної, психологічної підготовки особового складу до екстремальних ситуацій та реальних бойових умов;
- Nolelgator – семантична пошукова система для наукових статей, патентів і клінічних випробувань, яка сканує документи та витягує ключові факти з тексту.
Випуски виходитимуть раз на два тижні на YouTube-каналі “Дії”.
Нагадаємо, наприкінці грудня Фонд розвитку інновацій перейшов в управління Мінцифри. Це дало змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи під координацією Міністерства. Окрему увагу Фонд приділяє military-tech-проєктам – технологічним продуктам в оборонній сфері, які допомагають отримати перевагу на полі бою та наблизити перемогу.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати близько 650 тисяч доларів допомоги для формування підходу до запровадження аналога застосунку “Дія” в інших країнах.
- Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування “Дія”, що використовується в Україні, в інших країнах, повідомила адміністраторка USAID Саманта Павер у кулуарах щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.
- Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбувся захід Diia Reels, де міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та віцеканцлер з цифрового розвитку Луукас Крістіян Ільвес представили естонський державний застосунок mRiik, створений на базі української “Дії”.