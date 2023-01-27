Мінцифри разом з Фондом розвитку інновацій запустили YouTube-проєкт "Кабінет стартапів України". Він стане новим майданчиком для промоції українських IT-продуктів.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Учасники проєкту презентуватимуть бізнес-ідеї міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та головному редактору AIN.UA Іллі Кабачинському у ліфті Кабінету міністрів. На все про все матимуть одну хвилину. Це час підйому з другого поверху на десятий.

“Ми перетворимо Кабінет міністрів на Кабінет стартапів. А ліфт, яким я кожного дня підіймаюся на роботу, – стане майданчиком для пітчингу крутих ідей. Я вірю, що Україна може стати країною стартапів”, – зазначив Михайло Федоров.

А також додав, що завдяки роботі Фонду розвитку інновацій українські стартапери можуть реалізовувати нові проєкти й створювати революційні продукти. За його словами, потенціал розвитку набагато більший, особливо у сфері military-tech-проєктів.

У відомстві розповіли, що Фонд розвитку інновацій обрав проєкти, які цього року отримають гранти на розвиток. Саме вони мали змогу презентувати свої ідеї Михайлу Федорову та Іллі Кабачинському. А також отримати експертні поради.

У пілотному випуску свої ідеї презентували три стартапи:

DrillApp – мобільний застосунок для тренувань з тактичної стрільби та самооборони. Він має повноцінний курс вправ та уроків з інтерактивними інструментами для відстеження прогресу. Застосунок дозволяє тренуватися незалежно від місця перебування та часу;

ТОР – запатентований навчальний комплекс на базі пристроїв віртуальної реальності. Застосунок дозволяє моделювати різноманітні сценарії у середовищі віртуальної реальності для тактичної, фізичної, психологічної підготовки особового складу до екстремальних ситуацій та реальних бойових умов;

Nolelgator – семантична пошукова система для наукових статей, патентів і клінічних випробувань, яка сканує документи та витягує ключові факти з тексту.

Випуски виходитимуть раз на два тижні на YouTube-каналі “Дії”.

Нагадаємо, наприкінці грудня Фонд розвитку інновацій перейшов в управління Мінцифри. Це дало змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи під координацією Міністерства. Окрему увагу Фонд приділяє military-tech-проєктам – технологічним продуктам в оборонній сфері, які допомагають отримати перевагу на полі бою та наблизити перемогу.