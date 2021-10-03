Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі "вагнерівців", народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла ще сім днів тому обіцяла його заслухати, проте досі цього не зробила.

Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

“Минуло сім днів, як голова тимчасової слідчої комісії з розслідування провалу спецоперації із захоплення 28 російських терористів “вагнерівців” Мар’яна Безугла заявила, що викличе мене на засідання, щоб я розповів про свої джерела інформації. Минуло сім днів, але пані Безугла так і не призначила засідання і не оголосила, коли ж я можу дати свідчення, які її нібито так хвилювали”, – написав Бутусов.

На думку головного редактора видання, це якесь дивне ставлення до питання національної безпеки.

“Адже зараз у Трускавець приїхали голова СБУ Іван Баканов і Генпрокурорка Ірина Венедіктова, і якби засідання комітету провели вчасно, то зараз пані Мар’яна могла б поставити їм запитання перед фракцією і почути відповіді:

Чи долучені до матеріалів кримінальної справи після провалу спецоперації свідчення начальника ГУР МО в 2016-20 рр. Василя Бурби про причетність до провалу спецоперації голови Офісу президента Андрія Єрмака?

Коли даватимуть свідчення комісії всі шість учасників засідання в кабінеті президента Зеленського, на якому вирішили перенести спецоперацію?

Коли правоохоронні органи долучать допити учасників операції до матеріалів кримінальної справи і які процесуальні дії ведуться для встановлення істини?” – зазначив Юрій Бутусов.

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо зриву спецоперації із затримання “вагнерівців” заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби, який підтвердив, що витік інформації стався з Офісу президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що показання Бурби змогли заслухати тільки депутати від “Слуги народу”.

За даними джерел Бутусова в комісії, на допиті ексначальник ГУР МО повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки й провалу спецоперації, про які говорилося раніше, і привів багато нових деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу Президента України.

Зокрема, за словами журналіста, Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений. Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Володимира Зеленського.

Роль Бурби

Нагадаємо, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомляв, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, що Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли його державної охорони.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.