25 жовтня на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші - стріляли біля Авдіївки.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, в районі Авдіївки проросійські окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет.

“Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, – йдеться у повідомленні штабу.

З початку 26 жовтня незаконні збройні формування режим припинення вогню не порушували.