Про це повідомляє штаб ООС.
Так, в районі Авдіївки проросійські окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет.
“Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, – йдеться у повідомленні штабу.
З початку 26 жовтня незаконні збройні формування режим припинення вогню не порушували.
- 24 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.