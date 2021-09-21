За минулу добу, 20 вересня, п'ять разів порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Біля Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю — 120-мм міномети.

В напрямку Новоалександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та госпіталізовано. Стан здоров’я воїна — задовільний.