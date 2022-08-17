Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.
Окрім того, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.
Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.
Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.
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