Протягом доби, 16 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях російських військ, також знищені БПЛА та гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника.

Окрім того, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.