Йдеться про будинок на імʼя матері Борисова вартістю понад 4 млн євро, площею 857 кв. м на ділянці 1530 кв.м.

А також про офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро площею 223,9 кв. м.

Нагадаємо, проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями, зокрема, за “незаконне збагачення на понад 188 млн грн”. Раніше були заарештовані гроші, банківські рахунки, та елітне майно його та членів його сім’ї. Зокрема:

▪️Земельні ділянки – понад 2 га на Одещині

▪️Два будинки в Одесі – понад 420 кв. м

▪️Домоволодіння в Одесі – 78,5 га

▪️Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

▪️Авто Toyota Land Cruiser, 2023 р.

▪️Авто Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 р.

▪️Авто Mercedes-Benz EQV, 2022 р.

▪️Авто Mercedes-Benz GLE 400, 2021 р.

▪️Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 р.

▪️Авто Audi A6, 1999 р, інше.