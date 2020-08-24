Правоохоронці та вибухотехніки перевірили станцію столичного метрополітену, а також адміністративну будівлю в центрі Києва і не виявили вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту “Київ” поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту “Київ” вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена.

Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро “Хрещатик” та площі “Майдан Незалежності” жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено.

Метрополітен працює у звичайному режимі. Перевірка інших об’єктів триває.

Нагадаємо, раніше в столичну поліцію надійшли повідомлення про мінування кількох стратегічно важливих об’єктів Києва, серед яких аеропорт “Київ” (Жуляни), адміністративна будівля на Європейській площі, Міжнародний конгрес-центр, мережа магазинів, готель, торговий центр, банк, два мости, Майдан Незалежності та станція метро “Хрещатик”.