Джерело: пресслужба Мінветеранів
Як повідомляється, головною метою Меморандуму є впровадження дієвих практик та підходів до розвитку трудового потенціалу ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників революції Гідності, членів сімей ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
У фокусі співпраці – підвищення якості умов для професійного розвитку та навчання ветеранів війни, пріоритетно для тих, хто має особливі потреби. Зокрема, вивчається питання про залучення цього проєкту USAID до розвитку в Україні центрів ветеранського розвитку та започаткування інституту помічників ветерана у територіальних громадах.
“На теперішньому етапі дуже важливим є відновлення потенціалу наших воїнів, які повертаються з фронту, аби реінтегрувати їх у цивільне життя, надати їм ефективні інструменти для особистісного розвитку. Про це ми сьогодні говорили з нашими американськими партнерами”, – зазначила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Також, за її словами, сторони обговорювали і можливості з підтримки проєкту зі створення інституту помічника ветерана, центрів ветеранського розвитку у пілотних областях – Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.
“Тож працюємо спільно для створення широких можливостей розвитку та впровадження екосистеми сучасної ветеранської політики”, – прокоментувала підсумки заходу Лапутіна.
Нагадаємо, що вже з 1 липня у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях запрацює інститут помічника ветерана.
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