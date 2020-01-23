Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділене, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.

Про це розповіла в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

“Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього Уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, яке навіть очолюватиме профільний віце-прем’єр-міністр. Але і тут у нас є розуміння того, що варто не започатковувати знову Міністерство окупованих територій, необхідно змінювати парадигму та говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції. Наша команда узагальнює свої пропозиції, і ми їх презентуємо найближчим часом”, – наголосила Коляда.

Вона уточнила, що питання реінтеграції “не поміщаються в функціонал” одного об’єднаного міністерство, і виникає необхідність у міжсекторальному співробітництві.

Наразі в міністерстві проводяться консультації з підготовки до розділення.

“Дуже важливим для нас є узагальнення та передання нашого досвіду і напрацювань для перезапуску нового міністерства з питань реінтеграції”, – зазначила Коляда.

На запитання, як саме технічно буде проходити поділ, вона повідомила про наявність кількох варіантів: зокрема, може бути скасовано рішення, яке об’єднало два міністерства.

“Наголошу ще раз – реальність постійно змінюється. Міністерство окупованих територій у тому форматі, яким воно було до нашого об’єднання – це структура, яка працює в режимі гасіння пожеж. Потрібен принципово новий підхід і стратегічне бачення. Потрібно грати на випередження і мислити довгостроковими конструкціями. Усвідомлення цього і стало одним із результатів роботи нашої команди у цьому напрямі”, – розповіла Коляда.

За словами міністра, “логіка об’єднання полягала в типологізації управлінських процесів і скороченні витрат на держапарат”.

Варто зазначити, що Верховна Рада в серпні 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. Раніше існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Очолила нове міністерство Оксана Коляда.