МОЗ має намір організувати телефонне опитування пасажирів, які прилетіли з Китаю, для моніторингу стану їх здоров'я для протидії поширення в Україні китайського коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

“Із завтрашнього дня буде посилено роботу з пасажирами, які прилетіли з Китаю. Це буде персональна комунікація. Глибина дослідження складе два тижні. Також окремо, зважаючи на оновлену інформацію про те, що інкубаційний період захворювання складає 10 днів, а не 14 як це вважалося раніше, для того, щоб пересвідчитися, що дійсно все в порядку, дійсно з ними буде відбуватися контакт фахівців телефонним зв’язком”, – сказав він.

За даними Держприкордонслужби з 1 січня 2020 року через Китаю в Україну повернулися 3946 чоловік.

Заступник міністра зазначив, що громадяни, щодо яких виникне підозра на зараження китайським коронавірусом, можуть бути взяті на карантин.

“Ті, у кого підвищується температура, можуть потрапити під карантин. З точки зору медичної карантин не потрібен”, – сказав він.

При цьому Коваль підкреслив, що на сьогодні в Україні немає підтверджених випадків цього захворювання.

“Більшість регіонів готові до боротьби із захворюванням. Загальні рекомендації залишаються без змін. Причини боятися інфікування китайським коронавірусом відсутні. Система охорони здоров’я готова”, – додав він.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.