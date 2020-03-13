Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроєкт, який передбачає низку заходів щодо захисту і протидії коронавірусу COVID-19.

Відповідну ініціативу він озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів 13 березня, інформують у прес-службі МОЗ.

“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, – зазначив Ємець.

Напередодні заступник міністра – головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1” прийняття законопроєкту, необхідного для реагування на спалах коронавірусу.

“Ми готуємо законопроєкт про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається пріоритет розмитнення товарів, які використовуються у протидії захворюванню коронавірусною інфекцією. Це засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, якщо будуть розроблені, для специфічної терапії, це буде окремий список товарів, що встановлюватиметься Кабінетом Міністрів”, – повідомив він.