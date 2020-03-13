Відповідну ініціативу він озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів 13 березня, інформують у прес-службі МОЗ.
“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, – зазначив Ємець.
Напередодні заступник міністра – головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1” прийняття законопроєкту, необхідного для реагування на спалах коронавірусу.
“Ми готуємо законопроєкт про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається пріоритет розмитнення товарів, які використовуються у протидії захворюванню коронавірусною інфекцією. Це засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, якщо будуть розроблені, для специфічної терапії, це буде окремий список товарів, що встановлюватиметься Кабінетом Міністрів”, – повідомив він.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.