Міністерство охорони здоров'я України нагадало про заходи профілактики у зв'язку з поширенням нового коронавірусу (nCoV) в Китаї.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 20 січня в Китаї в м. Ухань і за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV). Три людини загинули, 170 пацієнтів госпіталізовані. Випадки захворювання серед осіб, які приїхали з м. Ухань, були зареєстровані в Таїланді (2), Японії (1) і Південній Кореї (1).

МОЗ нагадує про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватися при відвідуванні країн, де були зареєстровані випадки nCoV:

уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;

люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше ніж 200 випадків інфікування.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.