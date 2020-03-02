Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.
За словами Ляшка, всі, хто знаходяться на обсервації, здорові і очікують її завершення.
“Що стосується ситуації в Нових Санжарах, де проходить наша обсервація, яка закінчиться в четвер. Сьогодні ми маємо після ранкового огляду стабільну ситуацію, як і завжди: симптомів ГРВІ не виявлено. Людей з підвищеною температурою тіла немає. Все здорові і чекають завершення обсервації, яке ми плануємо провести в четвер”, – повідомив він.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.