Міністерство охорони здоров'я планує, що обсервація в Нових Санжарах (Полтавська обл.) громадян, евакуйованих з китайської провінції Ухань в зв'язку зі спалахом коронавірусу, якщо не виникне підозр на захворювання, буде завершена в четвер.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

За словами Ляшка, всі, хто знаходяться на обсервації, здорові і очікують її завершення.

“Що стосується ситуації в Нових Санжарах, де проходить наша обсервація, яка закінчиться в четвер. Сьогодні ми маємо після ранкового огляду стабільну ситуацію, як і завжди: симптомів ГРВІ не виявлено. Людей з підвищеною температурою тіла немає. Все здорові і чекають завершення обсервації, яке ми плануємо провести в четвер”, – повідомив він.

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