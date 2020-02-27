В Україні зареєстрували швидкі тести на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Тест-система знаходиться у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме туди.

Купити тест-систему для самостійного користування неможливо. Тест можна використовувати вже на 4 добу після появи симптомів. За 10 хвилин результат.

У МОЗ нагадали, що 24 лютого почався скринінг температури у людей, що в’їжджають на територію України. Зараз контроль температури здійснюється в аеропортах, а також у певних пунктах пропуску на західному кордоні країни.

Львівська, Чернівецька та Закарпатська області, в які приїжджає найбільше людей з Італії, найближчим часом першими отримають тест-системи, а фахівці пройдуть відповідне навчання.

У міністерстві уточнили, що зараз в Україні близько 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, 2000 лікарів-інфекціоністів, 5000 медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях.