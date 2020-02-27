Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Тест-система знаходиться у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме туди.
Купити тест-систему для самостійного користування неможливо. Тест можна використовувати вже на 4 добу після появи симптомів. За 10 хвилин результат.
У МОЗ нагадали, що 24 лютого почався скринінг температури у людей, що в’їжджають на територію України. Зараз контроль температури здійснюється в аеропортах, а також у певних пунктах пропуску на західному кордоні країни.
Львівська, Чернівецька та Закарпатська області, в які приїжджає найбільше людей з Італії, найближчим часом першими отримають тест-системи, а фахівці пройдуть відповідне навчання.
У міністерстві уточнили, що зараз в Україні близько 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, 2000 лікарів-інфекціоністів, 5000 медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях.
- Найбільш високий ризик померти, заразившись китайським коронавірусів COVID-19, мають люди старше 80 років (14,8 %).
- Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.