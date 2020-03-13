Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
“Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками”, – наголошується в повідомленні.
Так, за результатами аналізу та моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2 %.
Для 40-49-річних показник захворюваності становить відповідно 0,3 %; для 50-59-річних – 1,3 %; для 60-69-річних – 3,4 %, для 70-79-річних – 7,8 %.
“У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком 80+, для них цей показник становить 13,5 %”, – наголосили в МОЗ.
- Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.
- Зазначалося, що пацієнтка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви. Сьогодні жінку підключили до апарату штучного дихання.