У зоні найбільшого ризику через спалах коронавірусу COVID-19 перебувають люди похилого віку віком 80 років і більше.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

“Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками”, – наголошується в повідомленні.

Так, за результатами аналізу та моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2 %.

Для 40-49-річних показник захворюваності становить відповідно 0,3 %; для 50-59-річних – 1,3 %; для 60-69-річних – 3,4 %, для 70-79-річних – 7,8 %.

“У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком 80+, для них цей показник становить 13,5 %”, – наголосили в МОЗ.