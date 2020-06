Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

За його словами, хоч і карантин у більшості країн світу послаблюють, люди продовжують хворіти.

“Світ зараз в новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність. Але вірус все ще швидко поширюється. Він, як і раніше, призводить до смерті, і більшість людей вразливі”, – наголосив очільник ВООЗ.

Він також додав, що в четвер зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником від початку пандемії. Близько половини хворих – в Північній і Південній Америці.

“Ми закликаємо всі країни та всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви себе погано почуваєте, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки”, — сказав Гебреісус .

