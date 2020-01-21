Текст виступу оприлюднений на сайті форуму.

“Рік тому я приїхала в Давос і сказала вам, що наш будинок у вогні. Я говорила, що хочу, щоб ви панікували. Мене попереджали, що говорити людям про паніку з питань клімату – небезпечне заняття. Ми не вимагаємо від вас покладатися на технології , які сьогодні навіть не існують і які, можливо, ніколи не з’являться”, – заявила Грета.

Вона звинуватила світових лідерів у відмові від зниження викидів вуглекислого газу, незважаючи на свідчення кліматичної катастрофи, що насувається.

“Ми не просимо вас продовжувати базікати про нульові викиди або вуглецеву нейтральність, жонглюючи цифрами. Ми не говоримо вам компенсувати ваші викиди, просто заплативши комусь за висадку дерев де-небудь типу Африки в той час, як ліси в Амазонії вирубуються в неймовірних масштабах. Звичайно, висаджування дерев – це добре, але цього не достатньо і це не може замістити реальне знищення природи. Будемо чесні. Нам не потрібно “низьковуглецева економіка”. Нам не потрібно “знижувати викиди”. Наші викиди повинні зупинитися. Той факт, що США виходять з Паризької угоди, обурює і непокоїть кожного. Але те, що всі ми не зможемо виконати зобов’язання за Паризькою угодою, схоже не турбує людей у ​​владі. І знову ж таки, мова не йде про те, щоб бути правими або лівими … жодна політична ідеологія або економічна структура не здатна утримати клімат і створити згуртований стійкий світ. Оскільки, якщо ви ще не помітили, світ вже у вогні”, – зазначила екологічна активістка.

Тунберг нагадала, що якщо людство хоче обмежити зростання глобальної температури 1,5 градуса, то повинно дотримуватися ліміту викидів СО2 в атмосферу.

“Ми вимагаємо від учасників Всесвітнього економічного форуму в цьому році з усіх компаній, банків, інституцій та урядів наступне: негайно припинити всі інвестиції в розвідку і видобуток копалин видів палива, негайно зупинити всі субсидії на викопне паливо і негайно повністю відмовитися від викопного палива. Ми не хочемо, щоб це було зроблено в 2050-му, 2030- му або навіть в 2021 році. Ми хочемо цього прямо зараз”, – висунула вимоги школярка.

Грета підкреслила, що не має наміру здаватися.

“Так що, ви або робите це, або вам доведеться пояснювати власним дітям, чому ви здаєтеся перед метою зупинити глобальне потепління на зростанні в 1,5 ºC. Здаєтесь, навіть не спробувавши. Що ж, я тут, щоб розповісти вам про це – на відміну від вас, моє покоління не здасться без бою. Ці факти очевидні, але все ще занадто некомфортні, щоб ви їх визнали. Ви просто опускаєте цю тему, оскільки вважаєте її занадто депресивною і думаєте, що люди здадуться. Але люди не здадуться. Здаєтесь тут тільки ви … Наш будинок все ще в вогні. Ваша бездіяльність з кожною годиною розпалює полум’я. І ми все ще закликаємо вас панікувати і діяти так, як якщо б ви любили ваших дітей більше всього на світі”, – резюмувала екологічна активістка.