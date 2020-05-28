Експерти прогнозують падіння світового ВВП на 3% через втрати на тлі пандемії коронавіруса.

Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Фонд Duff & Phelps прогнозує скорочення світового ВВП мінімум на 3%. Менеджери фонду також очікують, що наслідки пандемії, яка заблокувала економіки в усьому світі, продовжать чинити тиск на світову економіку і в 2021 році.

Пандемія “паралізувала майже на всі сектори, при цьому далеко не всі учасники ринку залишилися неушкодженими”, – сказано в звіті.