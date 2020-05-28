Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Фонд Duff & Phelps прогнозує скорочення світового ВВП мінімум на 3%. Менеджери фонду також очікують, що наслідки пандемії, яка заблокувала економіки в усьому світі, продовжать чинити тиск на світову економіку і в 2021 році.
Пандемія “паралізувала майже на всі сектори, при цьому далеко не всі учасники ринку залишилися неушкодженими”, – сказано в звіті.
- Як повідомлялося раніше, на тлі пандемії коронавируса COVID-19 валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в першому кварталі 2020 року скоротився на 6,8% в річному численні. Видання Financial Times зазначає, що це найбільше зниження ВВП в країні за 40 років, з моменту початку економічних реформ в 1979 році.
- Згідно з підрахунками банків Уолл-стріт, протягом наступних двох років світова економіка через пандемію коронавірусу COVID-19 втратить понад $ 5 трлн.