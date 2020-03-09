Світові ціни на нафту впали на 31 % - це найгірший показник з 1991 року.

Про це пише Bloomberg.

Ринки нафти обвалилися більш ніж на третину після розпаду альянсу ОПЕК +, який спровокував цінову війну між Саудівською Аравією та Росією.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на майже на третину – до 31,43 долара за барель. Нижча ціна на нафту цієї марки була у 1991 році.

Оскільки світова нафтова орієнтир впав до 31,02 долара за барель, Goldman Sachs Group Inc. попередив, що ціни можуть впасти майже до 20 доларів за барель.

Вартість нафти марки WTI впала на 27 %, до 30,27 долара за барель. WTI в останній раз опускалася до 30,3 долара в 2016-му та 2003 роках.

Падіння цін на нафту також відбулося на фінансових ринках. Ф’ючерси на акції США різко впали, поряд з нафтовими валютами, включаючи норвезьку крону і мексиканське песо, в той час як японська ієна і золото, підскочили. Акції нафтовидобувних компаній опинилися під тиском: китайська CNOOC Ltd. та австралійська Santos Ltd. втратили більше 20%.

Які відбулися у п’ятницю переговори країн-учасниць угоди ОПЕК + завершилися провалом, оскільки сторони не змогли узгодити нові параметри угоди або продовжити термін дії поточних домовленостей.