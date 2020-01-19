Британські вчені повідомили, що кількість людей, заражених таємничим вірусом, який з'явився в Китаї, значно перевищує офіційні дані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зараз підтверджено понад 60 випадків захворювання новим коронавірусів, але, за оцінками британських експертів, ця цифра наближається безпосередньо до 1700.

Відомо, що двоє людей померли від респіраторного захворювання, в місті Ухань.

Сінгапур і Гонконг перевіряють авіапасажирів з Ухані. Влада США оголосила про подібні заходи в трьох великих аеропортах в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Міжнародний аеропорт Ухань обслуговує населення 19 мільйонів осіб, але тільки 3400 чоловік в день подорожують по всьому світу.

Вперше вірус зафіксували в Ухані, але недавно його виявили в Таїланді і в Японії.

Китайська влада говорять, що поширення вірусу від однієї хворої людини до іншої не було. Спалах вони пов’язують з ринком морепродуктів в Ухані, де також продають живих тварин.

У хворих взяли проби для лабораторних досліджень.

Влада Китаю і Всесвітня організація охорони здоров’я прийшли до висновку, що інфекцію викликає коронавірус.

До коронавірусу відноситься велика кількість вірусів, але тільки шість з них (а з новим вірусом сім) здатні вражати людину.

У 2002-2003 роках від коронавируса, який виник в Китаї, померли понад 700 осіб в різних країнах.

Тоді захворіло понад 8000 осіб в 26 країнах.