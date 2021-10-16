Про це повідомили на Facebook-сторінці конкурсу.

З 2006 року “Міс Україна Всесвіт” щороку обирає дівчину, яка представляє Україну на міжнародному конкурсі красі “Міс Всесвіт”.

Організатори зазанчили, що цьогоріч змінили критерії відбору учасниць.

“Обирали фіналісток не лише звертаючи увагу на зовнішні дані – враховувалися характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші якості. Також була скасована система відбору дівчат на масштабних кастингах, формат змінився. Було запроваджено систему, засновану на глибоких інтерв’ю, які тривали іноді по дві години.” – пояснили організатори конкурсу.

Згодом, з 15 учасниць обрали ТОП 7 фіналісток. А серед них визначили переможницю – 27-річну Анну Неплях із Дніпра.

Отримати таке звання, за словами Анни, було її мрією. Адже своїм прикладом вона хоче показати дівчатам, що все можливо.

“Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності. Мрію мати жіночий центр, де жінки могли б бути однією сім’єю та отримувати психологічну допомогу, знання, розвивати творчі прояви, усвідомлювати свою цілісність та гармонізувати душу та тіло”, – сказала Анна Неплях.

Наступний етап – підготовка переможниці до участі в міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2021, який відбудеться в Ізраїлі у грудні цього року.