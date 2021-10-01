Місце «біля параші» та законопроєкт про політичну проституцію: Ляшко посварився з Арахамією

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечався із лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Ляшко заявив, що місце Арахамії "біля параші", а той зібрався розробити законопроєкт про реєстр політичної проституції, де Ляшко буде "першим номером".

Відповідна дискусія відбулася в етері ток-шоу “Народ проти з Наташею Влащенко”.

Спочатку в студії обговорювалася можлива зміна спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Арахамія заявив:

“Дайте Слузі народу самостійно розібратися зі своєю посадою (спікера, – ред.). Не треба робити з цього національне шоу“.

На що Ляшко відповів: “Це не ваша посада. Що ви привласнюєте? Ви що диктатори? Це посада, яка належить українцям, а ви вважаєте, що це ваша власність. Верховна Рада ваша власність. Ви в 2015 році отримали громадянство. Ця людина, яка очолює президентську фракцію, має совість розповідати, що українці генетично корупційні. Знайдіть собі іншу країну. […] Ваша посада одна: на параші в тюрмі сидіть“.

Після цього Арахамія заявив, що збирається розробити законопроєкт про легалізацію політичної проституції.

“Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроєкт про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти“, – сказав він.

Олег Ляшко та "слуга" Давид Арахамія дискутували в ефірі каналу Україна 24. Олег Валерійович повідомив Давиду Георгійовичу, що місце того "біля параші", пан Арахамія відповів пану Ляшку, що внесе законопроєкт про реєстр політичної проституції, де пан Ляшко буде «першим номером». pic.twitter.com/xIm4ZRbWoX — Букви (@Bykvu) October 1, 2021

Як відомо, вчора народні депутати від “Слуги народу” ухвалили рішення розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.