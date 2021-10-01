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Місце «біля параші» та законопроєкт про політичну проституцію: Ляшко посварився з Арахамією

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечався із лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Ляшко заявив, що місце Арахамії "біля параші", а той зібрався розробити законопроєкт про реєстр політичної проституції, де Ляшко буде "першим номером".

П’ятниця, 1 жовтня 2021, 12:59

Відповідна дискусія відбулася в етері ток-шоу “Народ проти з Наташею Влащенко”.

Спочатку в студії обговорювалася можлива зміна спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Арахамія заявив:

“Дайте Слузі народу самостійно розібратися зі своєю посадою (спікера, – ред.). Не треба робити з цього національне шоу“.

На що Ляшко відповів: “Це не ваша посада. Що ви привласнюєте? Ви що диктатори? Це посада, яка належить українцям, а ви вважаєте, що це ваша власність. Верховна Рада ваша власність. Ви в 2015 році отримали громадянство. Ця людина, яка очолює президентську фракцію, має совість розповідати, що українці генетично корупційні. Знайдіть собі іншу країну. […] Ваша посада одна: на параші в тюрмі сидіть“.

Після цього Арахамія заявив, що збирається розробити законопроєкт про легалізацію політичної проституції.

“Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроєкт про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти“, – сказав він.

Як відомо, вчора народні депутати від “Слуги народу”  ухвалили рішення  розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.

У Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в в Апараті ВР.

  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі новин про свою відставку розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
Теги: відео, Давид Арахамія, Олег Ляшко, сварка, Слуга народу

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