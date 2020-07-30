Сьогодні, 30 липня, під посольством Республіки Білорусь відбулася акція солідарності, що закликала припинити репресії проти політично активних жінок та опозиційних активістів і гарантувати чесні вибори в Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти зазначають, що напередодні президентських виборів, які відбудуться у Білорусі 9 серпня, в країні триває кампанія проти політично активних жінок та родичок політичних активістів, яка проявляється у переслідуваннях, загрозах сексуального насильства чи погрозах позбавити батьківських прав. Що і собі встановлює чіткі гендерні ролі для жінок та обмежує їхнє право на вільну самореалізацію.

Учасники акції переконані, що в сучасному світі не має місця безпідставним переслідуванням, тиску та гендерно обумовленому насильству щодо активісток, як і сексизму та гендерним стереотипам.