Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Активісти зазначають, що напередодні президентських виборів, які відбудуться у Білорусі 9 серпня, в країні триває кампанія проти політично активних жінок та родичок політичних активістів, яка проявляється у переслідуваннях, загрозах сексуального насильства чи погрозах позбавити батьківських прав. Що і собі встановлює чіткі гендерні ролі для жінок та обмежує їхнє право на вільну самореалізацію.
Учасники акції переконані, що в сучасному світі не має місця безпідставним переслідуванням, тиску та гендерно обумовленому насильству щодо активісток, як і сексизму та гендерним стереотипам.
- Раніше дружину білоруського опозиціонера та екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніку викликали на допит до міністерства внутрішніх справ Білорусі.