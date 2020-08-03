Органи місцевої влади можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати їх.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 31 липня визначила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19.

Сьогодні, 3 серпня, вступили в силу правила зонального карантину. Країну поділили на чотири зони: починаючи від “зеленої” зони і закінчуючи “червоної”.

“Повноваження щодо встановлення цих обмежень має виключно центральна комісія ТЕБ та НС, яка визначає різний рівень небезпеки. Те, що стосується органів місцевої влади, відповідно до їх повноважень, встановлених законом, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом’якшувати”, – сказав міністр Степанов.