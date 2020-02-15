Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зеленський зазначив, що влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками невизнаних “республік”.
“Ви знаєте, нас переконують в тому, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званими місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, що є невизнаними з точки зору міжнародного права”, – заявив він.
Президент додав, що зараз головною метою є проведення виборів на всій території України, включно з Донбасом і Кримом.
“Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей в жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тисяч російських паспортів. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними”, – зазначив він.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що має надію на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.