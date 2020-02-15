Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі і в Криму восени 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зеленський зазначив, що влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками невизнаних “республік”.

“Ви знаєте, нас переконують в тому, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званими місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, що є невизнаними з точки зору міжнародного права”, – заявив він.

Президент додав, що зараз головною метою є проведення виборів на всій території України, включно з Донбасом і Кримом.

“Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей в жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тисяч російських паспортів. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними”, – зазначив він.