Сьогодні у день проведення місцевих виборів на дільницях були помічені не лише політики, а й деякі зірки шоубізненсу. Хоча судячи із соціальних мереж український бомонд не був дуже активним на цих виборах.

#Букви розповідають, як голосували та що пишуть селебрітіз про місцеві вибори.

Віктор Бронюк

Фронтмен гурту “ТІК” та кандидат у депутати до Вінницької міської ради від “Партії Вінничан” проголосував зранку.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк закликав прийти на вибори і проголосувати. Інакше він запише “ще більшу попсятину і вона вас наздожене, і з’їсть”.

Андрій Курков

Письменник Андрій Курков написав, що на виборчій дільниці не було ажіотажу.

Артем Гагарін

Телеведучий Артем Гагарін також повідомив, що проголосував.

“Вже проголосував. Тепер перевіримо, як проходить робота інтерв’юерів у Києві”.

Алла Мазур

Телеведуча вже проголосувала на місцевих виборах, зазначивши, що взяла на дільницю із собою паспорт, ручку та маску.

За її словами, на дільниці у Києві, де вона голосувала, “все виглядає спокійно, організовано і навіть зворушливо”.

Тарас Тополя і Alyosha

Зіркове подружжя – Тарас Тополя (гурт “Антитіла”) і Олена Тополя (Alyosha) також прийшли на дільницю. Пара зробила спільне фото та закликала усіх прихильників віддати свої голоси за кандидатів на місцевих виборах.

Олександр Положинський

Музикант Олександр Положинський присвятив виборам вірш.

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча опублікувала фото волонтера, який проводив опитування від президента Володимира Зеленського.