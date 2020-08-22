Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“Якщо говорити з юридичної точки зору – на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан Ляшко (головний санлікар – ред.) і вся команда, яка бореться з епідемією, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах”, – сказав Корнієнко.
Він також зазначив, що коли у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці, вибори в об’єднані громади там не проводилися, а відбулися вони пізніше.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.