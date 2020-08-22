Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Якщо говорити з юридичної точки зору – на сьогодні немає підстав для скасування виборів. З 5 вересня починається виборчий процес, його не можна нічим зупинити, крім надзвичайного стану. Думаю, що пан Ляшко (головний санлікар – ред.) і вся команда, яка бореться з епідемією, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах”, – сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що коли у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці, вибори в об’єднані громади там не проводилися, а відбулися вони пізніше.