В Україні станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці, а 65 виборчих комісій розпочали роботу несвоєчасно.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

“Станом на 10 ранку залишаються не відкритими 4 виборчі дільниці – Донецька, Івано-Франківська, Житомирська та Полтавська області. Несвоєчасно розпочали роботу 65 виборчих комісій. В день виборів вже зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. Складено 2 адміністративних протоколи та відкрито 6 кримінальних проваджень“, – сказав він.

Яровий також зазначив, що майже 140 тисяч правоохоронців приступили до виконання завдань по забезпеченню законності та порядку під час виборів.

Крім того, він додав, що по всім регіонам на бойовому чергуванні перебуває авіація, щоб вчасно реагувати на зміну оперативної обстановки.

Своєю чергою, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що рятувальники несуть службу в посиленому режимі. Наразі надзвичайних ситуацій в країні немає. Всього залучено понад 42 тисячі рятувальників, 3800 одиниць техніки та 12 повітряних суден.