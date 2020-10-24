Сьогодні, 24 жовтня, в Україні встановлений "день тиші" перед черговими виборами до обласних рад і першими виборами до районних рад та об'єднаних громад.

Про це повідомляють #Букви.

Так, вже в цю неділю, 25 жовтня, в Україні пройдуть чергові вибори до обласних рад. А також перші вибори до районних рад та об’єднані громади. День напередодні традиційно вважається днем тиші.

Відповідно до закону, передвиборна агітація повинна завершитися о 00:00 останньої п’ятниці перед днем голосування (23 жовтня).

Після цього часу комунальні служби зобов’язані зняти всі агітаційні матеріали кандидатів, розміщені раніше в громадських місцях – сітілайти, плакати, білборди тощо.

В цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партій та від імені кандидатів у депутати. Також заборонено поширення агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Крім того, протягом останніх двох днів перед днем голосування, тобто 23 і 24 жовтня, забороняється оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами.

За порушення правил дня тиші передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для звичайних громадян може скласти 510-850 грн, для посадових осіб – 850-1360 грн.