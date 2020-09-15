Це передбачає календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджений Центральною виборчою комісією.

Зокрема, висування кандидатів відбуватиметься в період з 15 до 24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.

Саме голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.

Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.