Відсьогодні, 15 вересня, розпочався процес офіційного висування кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів.

Це передбачає календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджений Центральною виборчою комісією.

Зокрема, висування кандидатів відбуватиметься в період з 15 до 24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.

Саме голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.

Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.