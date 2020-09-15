Це передбачає календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджений Центральною виборчою комісією.
Зокрема, висування кандидатів відбуватиметься в період з 15 до 24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.
Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.
Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.
Саме голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.
Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.